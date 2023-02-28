Экклстоун: Феттель уже сделал всё, что мог, и правильно поступил, завершив карьеру

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поступил правильно, приняв решение завершить карьеру.

«Не думаю, что Феттель вернётся. Он окончательно покинул Формулу-1, потому что сделал всё, что мог, выиграв четыре титула. Семь титулов он бы всё равно уже не выиграл. Себастьян поступил правильно, завершив карьеру. Он не раз был чемпионом мира, и если Феттель не уверен, что у него будет конкурентоспособная машина, то не станет тратить год жизни впустую. У нас с ним хорошие отношения, мы друзья. Так сложилось ещё с момента его прихода в Формулу-1. Он не любит проигрывать», — сказал Экклстоун в интервью DPA.

Себастьян Феттель завершил карьеру по окончании прошлого сезона. Его место в «Астон Мартин» занял Фернандо Алонсо.