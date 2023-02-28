Экклстоун: Феттель уже сделал всё, что мог, и правильно поступил, завершив карьеру

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поступил правильно, приняв решение завершить карьеру.
«Не думаю, что Феттель вернётся. Он окончательно покинул Формулу-1, потому что сделал всё, что мог, выиграв четыре титула. Семь титулов он бы всё равно уже не выиграл. Себастьян поступил правильно, завершив карьеру. Он не раз был чемпионом мира, и если Феттель не уверен, что у него будет конкурентоспособная машина, то не станет тратить год жизни впустую. У нас с ним хорошие отношения, мы друзья. Так сложилось ещё с момента его прихода в Формулу-1. Он не любит проигрывать», — сказал Экклстоун в интервью DPA.
Себастьян Феттель завершил карьеру по окончании прошлого сезона. Его место в «Астон Мартин» занял Фернандо Алонсо.
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
22:41
-
21:33
-
20:41
-
19:58
-
19:14
-
18:55
-
17:55
-
16:35
-
16:33
-
15:54
-
14:48
-
14:45
-
13:52
-
13:03
-
12:47
-
12:29
-
12:03
-
11:19
-
11:11
-
10:57
-
10:24
-
00:32
-
00:26
- 27 февраля 2023
-
23:43
-
22:31
-
21:43
-
20:40
-
20:21
-
19:45
-
18:59
-
18:51
-
18:26
-
18:09
-
18:00