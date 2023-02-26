Руководитель «Астон Мартин» подтвердил, что созванивался с Феттелем в последние дни

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подтвердил, что в последнее время несколько раз созванивался с Себастьяном Феттелем, но отказался ответить на вопрос, рассматривается ли немецкий четырёхкратный чемпион мира в качестве замены травмированному Лэнсу Строллу.

«У меня было несколько телефонных разговоров с Себастьяном Феттелем. Но так было и в прошлом году и будет продолжаться в будущем. Проявлял ли Феттель интерес к пилотированию? Я вам не скажу.

Всё сейчас очень и очень гипотетически. Первый наш план в том, чтобы вернуть в машину Лэнса. И затем мы будем смотреть, что получится. Впереди нас ждут этапы в Бахрейне, а затем в Джидде. Мы пока не приняли окончательного решения.

Не забывайте, что у Себа был очень, очень тщательный план завершения карьеры. Это то, что нужно уважать. Посмотрим, что произойдёт дальше», — приводит слова Майка Крака Motorsport.