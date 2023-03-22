Петров: Алонсо заслуженно получил свой штраф в 5 секунд, но почему других не оштрафовали?

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мнением о пятисекундном штрафе гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который он получил за некорректное положение автомобиля на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии. Петров обратил внимание, что некоторые другие пилоты, возможно, также нарушили это правило.

«Фернандо и «Астон Мартин» проделали отличную работу. Конечно, Фернандо допустил ошибку, он сам это признал. Наверное, он куда-то засмотрелся. Есть правило, что ты должен ровно встать в этот карман, за что он и получил пять секунд. Могу больше сказать, что когда ты встаёшь чуть левее, то твои задние колёса попадают на белую линию, что не позволяет лучше стартовать. Но Фернандо стартанул отлично, опередил Переса и лидировал сколько мог, держа команду «Ред Булл» позади.

Испанец заслуженно получил свой штраф в пять секунд. Но что остальные? Вы посмотрите на картинку, где и последний пилот с «Уильямсом» стоит криво, и другие пилоты так же стоят. Почему других не оштрафовали за подобное нарушение? Неужели не заметили остальных? Остаётся знак вопроса. Думаю, ФИА скоро это разъяснит. Сначала отобрали у Алонсо место, затем вернули. За 35 кругов так и не смогли разобраться в ситуации, и самой команде «Астон Мартин» пришлось предъявить все доказательства похожих нарушений у других команд, где их за это не оштрафовали. Думаю, ФИА уже к следующему этапу скорректирует правила, кто и как должен отбывать свои штрафы», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».

Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: