Несколько пилотов в Джидде, возможно, допустили нарушение, за которое наказали Алонсо

Во время старта Гран-при Саудовской Аравии несколько пилотов, возможно, допустили нарушение, аналогичное тому, за которое был наказан пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Речь идёт о гонщике «Альфа Ромео» Валттери Боттасе, Юки Цуноде, представляющем «Альфа Таури», а также о пилоте «Уильямса» Логане Сардженте и напарнике Алонсо Лэнсе Стролле. Напомним, Фернандо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Если внимательно посмотреть на положение машин непосредственно перед стартом гонки, можно заметить, что на стартовой решётке некорректно могли остановиться, помимо Фернандо, упомянутые выше пилоты. Их авто, также как авто Алонсо, могли пересечь пределы белой линии.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: