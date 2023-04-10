Экс-менеджер «Феррари»: Хюлькенберг стал бы идеальным вторым пилотом для Ферстаппена

Бывший менеджер «Уильямса» и «Феррари» Питер Виндзор оценил выступление немецкого пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга на Гран-при Австралии. В Мельбурне Хюлькенберг показал седьмой результат.

«Нико Хюлькенберг пилотировал великолепно. Абсолютно великолепно. Мы знаем, что Кевин Магнуссен довольно хорош, но Нико просто затмевал его весь день. Он действовал очень здорово.

Если говорить об идеальном гонщике номер два, следует добавить Хюлькенберга в список с Валттери Боттасом, потенциально Карлосом Сайнсом и, конечно, с Серхио Пересом», — сказал Виндзор на своём канале в YouTube.

В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга:

Ранее комплиментарно о Хюлькенберге после его выступления на Гран-при Австралии высказался бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок.