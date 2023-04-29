Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Азербайджана до 2026 года
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Формула-1 и организаторы Гран-при Азербайджана сообщили о продлении контракта на проведение этапа в Баку до конца 2026 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.
«Бакинский городской автодром стал чрезвычайно популярным местом проведения соревнований Формулы-1. Это невероятная трасса, которая всегда доставляет огромное удовольствие. Здесь прошли одни из самых захватывающих гонок за последнее время. Мы рады расширить отношения с Азербайджаном и с нетерпением ожидаем продолжения нашего совместного роста», — прокомментировал новый контракт глава Формулы-1 Стефано Доменикали.
Гран-при Азербайджана проводится в Формуле-1 с 2016 года. Исключением стал только сезон-2020, когда этап был отменён из-за пандемии.
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