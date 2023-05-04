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«Авто будут биться, пилоты подвергнутся риску». Брандл раскритиковал запрет «грелок» в Ф-1

«Авто будут биться, пилоты подвергнутся риску». Брандл раскритиковал запрет «грелок» в Ф-1
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне известный эксперт Мартин Брандл поделился мнением относительно решения «Королевских гонок» с 2024 года отказаться от использования термочехлов, которые прогревают покрышки до рабочей температуры до их установки на авто. Брандр обратил внимание, что стремление отказаться от термочехлов ради экономии электроэнергии ни к чему не приведёт, так как болиды будут чаще биться во время заездов.

«В Формуле-1 нет смысла запрещать термочехлы. Автомобили будут биться, что сведёт на нет любую экономию. Пилоты/маршалы подвергнутся повышенному риску. Самый дорогой и неэффективный способ прогрева гоночных шин во время тестов, тренировок, квалификаций и гонок — использование болида Формулы-1», — написал Брандл на своей странице в соцсетях.

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