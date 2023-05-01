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Карун Чандхок назвал одну деталь, которую следует изменить в формате гоночных уикендов

Карун Чандхок назвал одну деталь, которую следует изменить в формате гоночных уикендов
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о новом формате гоночного уикенда, который подразумевает введение дополнительной квалификации для спринтерской гонки.

«Моё мнение об отдельной квалификации для спринта: в целом это позитивно и много чего происходит на трассе. Думаю, со временем мы привыкнем к тому, что пятничная квалификация будет определять сетку воскресной гонки. Моё главное предложение по формату — немного ослабить правила закрытого парка, чтобы разрешить изменения в настройках, но не в двигателе. Это поможет повысить шансы команд, не входящих в топ-4», — написал Чандхок у себя в социальных сетях.

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Ранее о невозможности внести оптимальные настройки в авто из-за условий закрытого парка высказался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

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