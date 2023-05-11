Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Пирелли» намерена представить усиленную спецификацию шин, начиная с ГП Великобритании

«Пирелли» намерена представить усиленную спецификацию шин, начиная с ГП Великобритании
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская компания «Пирелли» намерена внести изменения в спецификации своих шин, начиная с Гран-при Великобритании. Об этом информирует Racingnews365.

Причина подобного решения заключается в том, что повышение эффективности автомобилей Формулы-1 в нынешнем сезоне оказалось выше ожидаемого – так же как и увеличение нагрузки на шины. Таким образом, в «Пирелли» решили модернизировать покрышки. Предполагается, что новая спецификация будет использоваться до конца сезона и останется на следующий год.

В «Пирелли» отказались давать какие-либо комментарии по поводу новой спецификации, сославшись на то, что процесс утверждения ещё продолжается.

Напомним, Гран-при Великобритании состоится с 7 по 9 июля.

Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:

Материалы по теме
Даниэль Риккардо сообщил, что сядет за руль болида «Ред Булл» в июле
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023