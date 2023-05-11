«Пирелли» намерена представить усиленную спецификацию шин, начиная с ГП Великобритании
Поделиться
Итальянская компания «Пирелли» намерена внести изменения в спецификации своих шин, начиная с Гран-при Великобритании. Об этом информирует Racingnews365.
Причина подобного решения заключается в том, что повышение эффективности автомобилей Формулы-1 в нынешнем сезоне оказалось выше ожидаемого – так же как и увеличение нагрузки на шины. Таким образом, в «Пирелли» решили модернизировать покрышки. Предполагается, что новая спецификация будет использоваться до конца сезона и останется на следующий год.
В «Пирелли» отказались давать какие-либо комментарии по поводу новой спецификации, сославшись на то, что процесс утверждения ещё продолжается.
Напомним, Гран-при Великобритании состоится с 7 по 9 июля.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2023
-
21:17
-
20:42
-
19:40
-
19:25
-
18:41
-
17:44
-
15:27
-
14:18
-
13:46
-
13:37
-
11:58
-
11:21
-
11:00
-
10:20
-
10:19
-
00:57
-
00:06
- 10 мая 2023
-
22:51
-
21:55
-
20:30
-
19:37
-
18:40
-
17:47
-
16:34
-
16:00
-
15:26
-
15:06
-
14:25
-
14:21
-
13:47
-
13:24
-
12:30
-
12:21
-
11:19
-
10:43
Партнерский контент