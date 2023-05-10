Даниэль Риккардо сообщил, что сядет за руль болида «Ред Булл» в июле

Резервист «Ред Булл», австралиец Даниэль Риккардо сообщил, что примет участие в шинных испытаниях «Пирелли», которые пройдут в июле этого года в Сильверстоуне (Великобритания).
«Я проводил работу на симуляторе, а теперь сяду за руль RB19 в июле после гонки в Сильверстоуне. Я приму участие в тестах «Пирелли». Затем, вероятно, проведу ещё одни испытания после Монцы в сентябре. Через пару месяцев я почувствую, каково это – управлять этим болидом», – приводит слова Риккардо ESPN.
Напомним, минувший сезон Риккардо провёл в качестве боевого пилота «Макларена», однако был заменён на чемпиона Формулы-2 и соотечественника Оскара Пиастри, после чего перешёл на роль резервиста в австрийскую команду.
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