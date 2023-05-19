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Гюнтер Штайнер объяснил, почему ему нравятся гонки в США

Гюнтер Штайнер объяснил, почему ему нравятся гонки в США
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Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о том, почему ему нравятся уикенды Формулы-1 в США.

«Спорт в США – особая вещь. Люди хотят постоянно развлекаться, а не просто сидеть три часа и ждать, когда машины выедут обратно на трассу. Им нужно что-то делать, что-то потреблять.

В этом смысле организаторы Формулы-1 в США чрезвычайно преуспели. Например, в Майами была прекрасная развлекательная программа – я говорю не о концертах и шоу, а в целом о точках притяжения в зоне проведения Гран-при.

На мой взгляд, такой подход к гонкам – самый успешный, он популяризирует спорт. Представьте, что вы привели на этап 12-летнего ребёнка. Попробуйте сказать ему, что придётся подождать два часа, чтобы увидеть очередной выезд машин!» – приводит слова Штайнера портал Motorsport.com.

Напомним, на данный момент в календаре Формулы-1 присутствуют три гонки в США – больше, чем в любой другой стране.

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