Штайнер: на каком-то этапе «Хаас» хотел бы начать выигрывать гонки

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о целях команды на нынешний сезон Формулы-1, а также высказался о том, что в будущем американский гоночный коллектив намерен бороться за победы в гонках.

«Обновления, которые мы привозили в прошлый раз, работают, так что команда заслуживает похвалы. Мы продолжаем становиться лучше, но делаем это постепенно, а не внедряем крупные обновления. Что-то новое привезём и в Имолу. Задача в этом сезоне очевидна — подняться на более высокое место в Кубке конструкторов, а на каком-то этапе нашего развития мы хотели бы начать выигрывать гонки.

Не знаю, когда это случится, и не буду говорить, что мы ждём этого в нынешнем сезоне или следующем, но когда-нибудь «Хаас» начнёт побеждать», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.