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Пристли высказался по поводу положения Переса в «Ред Булл» после неудачных гонок

Пристли высказался по поводу положения Переса в «Ред Булл» после неудачных гонок
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Бывший механик «Макларена», а ныне эксперт Марк Пристли высказался по поводу пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«В квалификации он допустил несколько ошибок. Он ошибся, и это очень подкосило его в гонке, где он стартовал дальше, чем хотел бы.

Затем его борьба в середине пелотона — он пытался сделать несколько неоднозначных вещей, а мы знаем, насколько быстра машина, потому что мы видели её в руках Ферстаппена.

Я не знаю, потерял ли он уверенность в себе за последние недели, — буквально две гонки назад шли разговоры о борьбе за чемпионство. Сейчас люди даже ставят под сомнение его право находиться в этой машине. Сможет ли он дотянуть до конца сезона?» — сказал Пристли в подкасте BBC Chequered Flag.

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