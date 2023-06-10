Хэмилтон заявил, что в определённой степени наслаждается трудным периодом «Мерседеса»

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём отношении к сложностям, которые он и команда испытывают в последние годы.
«У тебя всё ещё есть работа, которую нужно сделать, ты должен показывать свой максимум, быть сосредоточен и не делать ошибок. И ты всё равно должен принимать правильные решения.
Это приходит с большим опытом и давлением, так что для меня легко просто сосредоточиться на работе и сосредоточиться на вещах, которые я могу контролировать – это и есть моя работа, которая заключается в том числе в уверенности в команде и её развитии.
Я никогда не устаю от этого, всегда нахожусь вне зоны комфорта. Это прекрасное чувство, когда у тебя есть конкурентоспособная машина.
Мы знаем, что не боремся за победы. Я всегда просто надеюсь, что смогу найти немного магии во время уикенда. Каждая позиция, которую добываешь на квалификации, делает существенную разницу. Я бы сказал, что в краткосрочном периоде в определённой степени наслаждаюсь этим», – приводит слова Хэмилтона портал RacingNews365.
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