Хельмут Марко назвал причину массового ухода сотрудников из «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался на тему ухода главы инженерного отдела австрийской команды Роба Маршалла в «Макларен», рассказав, почему сотрудники массово покидают действующих чемпионов.

«Да, мы прощаемся спустя семнадцать лет совместной работы. Но мы мыслим шире и уже изучаем рынок, чтобы эффективно заменить Роба. Это не изменит правила игры.

В чём причина таких уходов? Сотрудники в других командах внезапно начинают получать там вдвое большую зарплату, чем у нас», – приводит слова Марко портал RacingNews365.

Ранее «Макларен» сообщил о подписании соглашения Робом Маршаллом, согласно которому он начнёт работать на новом месте с начала следующего года. Маршалл займёт должность технического директора по проектированию и дизайну.