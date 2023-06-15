Хельмут Марко назвал причину массового ухода сотрудников из «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался на тему ухода главы инженерного отдела австрийской команды Роба Маршалла в «Макларен», рассказав, почему сотрудники массово покидают действующих чемпионов.
«Да, мы прощаемся спустя семнадцать лет совместной работы. Но мы мыслим шире и уже изучаем рынок, чтобы эффективно заменить Роба. Это не изменит правила игры.
В чём причина таких уходов? Сотрудники в других командах внезапно начинают получать там вдвое большую зарплату, чем у нас», – приводит слова Марко портал RacingNews365.
Ранее «Макларен» сообщил о подписании соглашения Робом Маршаллом, согласно которому он начнёт работать на новом месте с начала следующего года. Маршалл займёт должность технического директора по проектированию и дизайну.
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