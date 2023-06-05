Хельмут Марко оценил прогресс «Мерседеса» после Гран-при Испании

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о прогрессе, достигнутом «Мерседесом» после недавних обновлений. Напомним, на Гран-при Испании пилоты немецкой команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали второй и третий результат соответственно. Победу добыл Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

«Мерседес» сделал большой шаг вперёд и показал очень хорошее время прохождения круга. Но пока мы всё ещё относительно далеко впереди, хотя относимся к этому спокойно. То, что у нас сейчас на стадии разработки, было запланировано уже давно. Мы опережаем конкурентов на две или три десятых, а это довольно много», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на ORF.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: