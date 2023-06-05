Хельмут Марко оценил прогресс «Мерседеса» после Гран-при Испании
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о прогрессе, достигнутом «Мерседесом» после недавних обновлений. Напомним, на Гран-при Испании пилоты немецкой команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали второй и третий результат соответственно. Победу добыл Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
«Мерседес» сделал большой шаг вперёд и показал очень хорошее время прохождения круга. Но пока мы всё ещё относительно далеко впереди, хотя относимся к этому спокойно. То, что у нас сейчас на стадии разработки, было запланировано уже давно. Мы опережаем конкурентов на две или три десятых, а это довольно много», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на ORF.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
Комментарии
- 5 июня 2023
-
15:38
-
15:25
-
15:07
-
14:36
-
14:03
-
13:44
-
13:12
-
12:57
-
12:32
-
12:07
-
11:17
-
11:11
-
10:40
-
10:09
-
09:49
-
09:36
-
00:54
-
00:45
-
00:13
-
00:01
- 4 июня 2023
-
23:49
-
23:15
-
23:15
-
22:56
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
21:21
-
20:57
-
20:32
-
20:20
-
20:00
-
19:49
Партнерский контент