Две стартовые гонки Формулы-1 сезона-2024 пройдут в субботу из-за Рамадана

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился новостями о календаре сезона 2024 года.

«Календарь на 2024 год начинает складываться, хотя пройдёт ещё несколько недель, прежде чем мы получим какое-либо официальное подтверждение. Важная вещь, о которой ещё никто не говорил, заключается в том, что первые две гонки года пройдут субботними вечерами, а не по воскресеньям. Это имеет большой смысл для местных организаторов, поскольку в исламском мире «выходные» обычно означают пятницу и субботу, а не субботу и воскресенье, как это принято на Западе. В арабском мире воскресенье — рабочий день.

Однако изменение вызвано в первую очередь не этим, а скорее Рамаданом — постом, который несовместим с гонками Формулы-1. Рамадан начинается в воскресенье, 10 марта, и поэтому Гран-при Саудовской Аравии должен состояться вечером в субботу, 9 марта, и, чтобы всё успеть за ограниченное время, Гран-при Бахрейна также перенесут на день раньше, на субботу, 2 марта. Это будет после предсезонных тестов на международной трассе в Бахрейне в последние выходные февраля», — написал Сейвуд в своём блоге.