Формула-1 представила календарь на сезон-2024. В нём 24 этапа, 3 гонки пройдут в субботу

Пресс-служба Формулы-1 показала календарь из 24 этапов на сезон-2024. Отметим, что Гран-при Японии перенесли на апрель, Гран-при Азербайджана – на сентябрь, при этом в календарь добавили Гран-при Китая, который много лет отменяли из-за пандемии.

Также следует отметить сразу две длительные паузы: помимо традиционной в августе календарём предусмотрен четырёхнедельный перерыв после Гран-при Сингапура 20-22 сентября.

Кроме того, подчеркнём, что сразу три гонки пройдут в субботу, а не воскресенье. Это касается этапов в Бахрейне, Саудовской Аравии и Лас-Вегасе.

Формула-1. Сезон-2022. Календарь:

1. Гран-при Бахрейна — 29 февраля — 2 марта

2. Гран-при Саудовской Аравии — 7-9 марта

3. Гран-при Австралии — 22-24 марта

4. Гран-при Японии — 5-7 апреля

5. Гран-при Китая — 19-21 апреля

6. Гран-при Майами — 3-5 мая

7. Гран-при Эмилии-Романьи — 17-19 мая

8. Гран-при Монако — 24-26 мая

9. Гран-при Канады — 7-9 июня

10. Гран-при Испании – 21-23 июня

11. Гран-при Австрии – 28-30 июня

12. Гран-при Великобритании – 5-7 июля

13. Гран-при Венгрии – 19-21 июля

14. Гран-при Бельгии – 26-28 июля

15. Гран-при Нидерландов – 23-25 августа

16. Гран-при Италии – 30 августа — 1 сентября

17. Гран-при Азербайджана – 13-15 сентября

18. Гран-при Сингапура – 20-22 сентября

19. Гран-при США – 18-20 октября

20. Гран-при Мексики – 25-27 октября

21. Гран-при Бразилии – 1-3 ноября

22. Гран-при Лас-Вегаса – 21-23 ноября

23. Гран-при Катара – 29 ноября — 1 декабря

24. Гран-при Абу-Даби – 6-8 декабря.