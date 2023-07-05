Формула-1 представила календарь на сезон-2024. В нём 24 этапа, 3 гонки пройдут в субботу

Пресс-служба Формулы-1 показала календарь из 24 этапов на сезон-2024. Отметим, что Гран-при Японии перенесли на апрель, Гран-при Азербайджана – на сентябрь, при этом в календарь добавили Гран-при Китая, который много лет отменяли из-за пандемии.
Также следует отметить сразу две длительные паузы: помимо традиционной в августе календарём предусмотрен четырёхнедельный перерыв после Гран-при Сингапура 20-22 сентября.
Кроме того, подчеркнём, что сразу три гонки пройдут в субботу, а не воскресенье. Это касается этапов в Бахрейне, Саудовской Аравии и Лас-Вегасе.
Формула-1. Сезон-2022. Календарь:
1. Гран-при Бахрейна — 29 февраля — 2 марта
2. Гран-при Саудовской Аравии — 7-9 марта
3. Гран-при Австралии — 22-24 марта
4. Гран-при Японии — 5-7 апреля
5. Гран-при Китая — 19-21 апреля
6. Гран-при Майами — 3-5 мая
7. Гран-при Эмилии-Романьи — 17-19 мая
8. Гран-при Монако — 24-26 мая
9. Гран-при Канады — 7-9 июня
10. Гран-при Испании – 21-23 июня
11. Гран-при Австрии – 28-30 июня
12. Гран-при Великобритании – 5-7 июля
13. Гран-при Венгрии – 19-21 июля
14. Гран-при Бельгии – 26-28 июля
15. Гран-при Нидерландов – 23-25 августа
16. Гран-при Италии – 30 августа — 1 сентября
17. Гран-при Азербайджана – 13-15 сентября
18. Гран-при Сингапура – 20-22 сентября
19. Гран-при США – 18-20 октября
20. Гран-при Мексики – 25-27 октября
21. Гран-при Бразилии – 1-3 ноября
22. Гран-при Лас-Вегаса – 21-23 ноября
23. Гран-при Катара – 29 ноября — 1 декабря
24. Гран-при Абу-Даби – 6-8 декабря.
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