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Хорнер ответил Вольфу, указавшему на неуместность его опасений из-за регламента на моторы

Хорнер ответил Вольфу, указавшему на неуместность его опасений из-за регламента на моторы
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на недавние слова своего коллеги из «Мерседеса» Тото Вольфа. Ранее Вольф заявил, что опасения Хорнера по поводу возможного негативного влияния нового регламента, который вступит в силу в 2026 году, необоснованны.

«Думаю, Хорнера большего всего пугает то, что его программа разработки силовых установок не продвигается», — говорил ранее Вольф.

«К сожалению, это типично для Тото, когда он просто сосредоточен на эффективности своей команды. На самом деле моя обеспокоенность базируется на спортивной составляющей, а не на личной выгоде. Пока ещё слишком рано говорить, у кого будет конкурентоспособный или неконкурентоспособный двигатель в 2026 году. Для меня самое важное заключается в следующем: мы несём коллективную ответственность за работу с ФИА и владельцем коммерческих прав, чтобы гарантировать, что продукт будет настолько хорош, насколько это возможно. В противном случае мы все потерпим неудачу», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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