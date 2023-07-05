Хорнер ответил Вольфу, указавшему на неуместность его опасений из-за регламента на моторы

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на недавние слова своего коллеги из «Мерседеса» Тото Вольфа. Ранее Вольф заявил, что опасения Хорнера по поводу возможного негативного влияния нового регламента, который вступит в силу в 2026 году, необоснованны.

«Думаю, Хорнера большего всего пугает то, что его программа разработки силовых установок не продвигается», — говорил ранее Вольф.

«К сожалению, это типично для Тото, когда он просто сосредоточен на эффективности своей команды. На самом деле моя обеспокоенность базируется на спортивной составляющей, а не на личной выгоде. Пока ещё слишком рано говорить, у кого будет конкурентоспособный или неконкурентоспособный двигатель в 2026 году. Для меня самое важное заключается в следующем: мы несём коллективную ответственность за работу с ФИА и владельцем коммерческих прав, чтобы гарантировать, что продукт будет настолько хорош, насколько это возможно. В противном случае мы все потерпим неудачу», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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