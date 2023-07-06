Расселл: Ферстаппен жалуется на календарь Формулы-1, потому что хочет больше денег
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал слова гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по поводу расширения календаря Формулы-1. Ранее голландец не раз выражал недовольство добавлением новых гонок в календарь, заявляя, что может завершить карьеру через несколько лет.
«Думаю, он жалуется, потому что хочет больше денег! Он самый высокооплачиваемый пилот, и это справедливо, учитывая его достижения. Но, несмотря на всё это, все эти разговоры об уходе, как мне кажется, лишь тактика с его стороны. И всё же я надеюсь, что он этого не сделает. Надеюсь, что он останется так же долго, как и я, потому что мне хочется бороться с лучшими гонщиками в мире», — приводит слова Расселла Crash.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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