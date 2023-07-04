Макс Ферстаппен назвал трассу Формулы-1, которая более опасна, чем «Спа-Франкоршам»

Двукратный чемпион Формулы-1 и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение, что городская трасса Джидды более опасна, чем «Спа-Франкоршам». Напомним, недавно на бельгийской трассе погиб 18-летний голландский пилот Дилано ван’т Хофф. Несмотря на недавнюю реконструкцию, конфигурация трассы составлена таким образом, что пилоты на огромной скорости входят в поворот на вершине холма и не могут видеть, не стоит ли на траектории чья-то разбитая машина, как произошло с ван’т Хоффом.

«Конечно, это довольно опасный поворот, но если привести в пример Джидду, то, как по мне, опасность там гораздо выше. Да, поворот «Красная вода» проходишь вслепую, но трагичный инцидент произошёл позже. Я думаю, единственное, что, возможно, стоит улучшить, — это отодвинуть барьеры подальше, потому что сейчас кажется, как только врезаешься в барьер, то довольно легко отскакиваешь назад на трассу. А вообще опасные повороты есть на многих трассах. И мне кажется, что на самом деле несправедливо просто обвинять трассу, потому что в первую очередь следует разобраться в том, почему гонка вообще была возобновлена», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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