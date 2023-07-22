Гран-при Венгрии останется в календаре Формулы-1 до 2032 года

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали объявил о том, что Гран-при Венгрии останется в календаре Формулы-1 ещё на пять лет.

«Это отличная новость — объявить о продлении Гран-при Венгрии ещё на пять лет, поскольку мы рады вернуться на ещё один насыщенный событиями уикенд на Хунгароринге. Это особенная трасса рядом с невероятным городом Будапешт, и все гонщики и наши болельщики с нетерпением ждут этого Гран-при в календаре.

Мы видим приверженность организаторов Гран-при Венгрии развитию объектов и дальнейшему расширению количества болельщиков — это ещё один важный шаг, и мы хотим, чтобы все наши мероприятия выполнялись, чтобы продолжать становиться лучше и сделать наши гонки ещё интереснее», — приводит слова Доменикали сайт Формулы-1.

Предыдущий контракт на проведение Гран-при Венгрии действовал до 2027 года, по новой сделке соревнования останутся в календаре Формулы-1 до 2032 года.