Названы две команды Ф-1, которые подозревают в нарушении лимита бюджетов

Команды Формулы-1 «Астон Мартин» и «Альпин» превысили лимит расхода бюджета в прошлом сезоне, и им грозит штраф, сообщает на основе слухов и предположений в паддоке Formula Passion.

Сообщалось также, что есть и третья команда, которая превысила лимит. По информации Corriere dello Sport, это может быть «Ред Булл» или «Мерседес».

Ранее стало известно, что Международная федерация автоспорта (ФИА) начала проверку некоторых команд Формулы-1, связанную с соблюдением лимита бюджетов. ФИА намерена проверить «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин» на предмет расходов, не связанных напрямую с Формулой-1. По версии федерации, команды могут в обход регламентированного бюджета заниматься финансированием формульной конюшни через привлечение специалистов, которые официально не числятся в команде Формулы-1.

Напомним, в прошлом году «Ред Булл» был оштрафован на $ 7 млн за нарушение лимита расходов в 2021 года. Кроме того, австрийской команде на 10% сократили время работы с аэротрубой.