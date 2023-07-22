Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названы две команды Ф-1, которые подозревают в нарушении лимита бюджетов

Названы две команды Ф-1, которые подозревают в нарушении лимита бюджетов
Аудио-версия:
Комментарии

Команды Формулы-1 «Астон Мартин» и «Альпин» превысили лимит расхода бюджета в прошлом сезоне, и им грозит штраф, сообщает на основе слухов и предположений в паддоке Formula Passion.

Сообщалось также, что есть и третья команда, которая превысила лимит. По информации Corriere dello Sport, это может быть «Ред Булл» или «Мерседес».

Ранее стало известно, что Международная федерация автоспорта (ФИА) начала проверку некоторых команд Формулы-1, связанную с соблюдением лимита бюджетов. ФИА намерена проверить «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин» на предмет расходов, не связанных напрямую с Формулой-1. По версии федерации, команды могут в обход регламентированного бюджета заниматься финансированием формульной конюшни через привлечение специалистов, которые официально не числятся в команде Формулы-1.

Напомним, в прошлом году «Ред Булл» был оштрафован на $ 7 млн за нарушение лимита расходов в 2021 года. Кроме того, австрийской команде на 10% сократили время работы с аэротрубой.

Материалы по теме
Хорнер язвительно отреагировал на высказывания пилотов «Мерседеса» в адрес «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023