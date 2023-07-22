Названы две команды Ф-1, которые подозревают в нарушении лимита бюджетов

Команды Формулы-1 «Астон Мартин» и «Альпин» превысили лимит расхода бюджета в прошлом сезоне, и им грозит штраф, сообщает на основе слухов и предположений в паддоке Formula Passion.
Сообщалось также, что есть и третья команда, которая превысила лимит. По информации Corriere dello Sport, это может быть «Ред Булл» или «Мерседес».
Ранее стало известно, что Международная федерация автоспорта (ФИА) начала проверку некоторых команд Формулы-1, связанную с соблюдением лимита бюджетов. ФИА намерена проверить «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин» на предмет расходов, не связанных напрямую с Формулой-1. По версии федерации, команды могут в обход регламентированного бюджета заниматься финансированием формульной конюшни через привлечение специалистов, которые официально не числятся в команде Формулы-1.
Напомним, в прошлом году «Ред Булл» был оштрафован на $ 7 млн за нарушение лимита расходов в 2021 года. Кроме того, австрийской команде на 10% сократили время работы с аэротрубой.
- 22 июля 2023
-
17:50
-
17:33
-
16:42
-
16:39
-
16:07
-
15:41
-
14:45
-
14:33
-
13:33
-
13:03
-
12:40
-
12:28
-
11:36
-
11:30
-
11:09
-
10:59
-
10:36
-
10:30
-
09:57
-
09:00
-
00:36
-
00:26
- 21 июля 2023
-
23:58
-
23:40
-
23:30
-
22:38
-
22:10
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:15
-
21:02
-
20:58
-
20:50
-
20:34