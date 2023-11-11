Расселл обратился к проблеме глобальной бедности, обсуждая штрафы и налоги в Формуле-1

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о финансовых штрафах со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) в Формуле-1, а также о недавнем увеличении максимального штрафа с € 250 тыс. до € 1 млн.

«Мы просто хотим прозрачности и понимания. Считаю, что штрафы выходят из-под контроля. Вы знаете, как [Макса] Ферстаппена оштрафовали на € 50 тыс. за прикосновение к болиду, Льюиса [Хэмилтона] оштрафовали на € 50 тыс. за пересечение трассы в Катаре.

Существует множество более серьёзных глобальных проблем. Столько бедности во всём мире. Не понимаю, как федерация может просто выписывать эти шестизначные и семизначные штрафы.

Это очень зависит от личных контрактов, но то же самое с суперлицензией. Некоторые гонщики платят сами, а некоторые за счёт команд. Я бы сказал, что, вероятно, 40% пилотов зарабатывают меньше максимального штрафа. Это доход, не считая расходов, связанных с путешествиями личного персонала. Это довольно неуместно», — приводит слова Расселла Racingnews365.