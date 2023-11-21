Роберт Кубица объяснил, почему ставит Алонсо выше Ферстаппена и Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица рассказал, почему предпочитает испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо голландскому гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и британцу Льюису Хэмилтону, представляющему «Мерседес».

«По моему мнению, Алонсо на неконкурентоспособной машине окажется сильнее всех», — приводит слова Кубицы SoyMotor со ссылкой на его выступление в подкасте Gurulandia.

Перед заключительным этапом нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, Алонсо набрал 200 очков в общем зачёте пилотов и занимает пятое место. Столько же очков и у Карлоса Сайнса из «Феррари», который на четвёртой позиции.

Гран-при Абу-Даби пройдёт с 24 по 26 ноября.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: