Алонсо – о ГП Лас-Вегаса: второй год будет намного лучше. То же самое произошло в Майами

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о Гран-при Лас-Вегаса, на котором он занял девятое место, набрав два очка. Как считает Алонсо, организаторы этапа учтут все недоработки и в следующем году он будет проведён на более высоком уровне.

«Гонка получилась хорошей, здорово организованной. Возможно, немного позднее время. Но, как мне кажется, второй год будет намного лучше. То же самое произошло и в Майами – большая разница между первым и вторым годами. Есть что улучшить, но в целом это было хорошее мероприятие», — приводит слова Алонсо Speedcafe.

Напомним, победителем Гран-при Лас-Вегаса стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: