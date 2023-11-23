Известный американский дрифтер проехал боком на 513-сильном пикапе

Пилот американской серии Формула Дрифт Райан Тёрк опубликовал на своём YouTube-канале новое видео — в нём он вместе с братом Джастином дрифтит в горах Аппалачи. И один из автомобилей в кадре — уникальный дрифт-проекта Тёрка на базе пикапа Toyota Stout 1966 года с двигателем от Toyota Celica.

Впервые о дрифт-проекте на базе Stout стало известно ещё в прошлом году. Автомобиль был полностью пересобран заново с использованием технологий лазерного сканирования и получил двигатель 3SGTE мощностью 513 лошадиных сил. В заездах также участвовала Toyota GT4586 с двигателем Ferrari — она, по словам Тёрка, оказалась слишком мощной.

Права на видео принадлежат Райану Тёрку. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале RyanTuerck.

«86-я показалась слишком быстрой для этой трассы, у неё слишком много мощности. Но в целом это были отличные несколько дней! Мы поработаем с настройками и вернёмся», — отметил пилот у себя в социальных сетях.

Отметим, что Райан Тёрк — один из опытнейших американских дрифтеров. На счету Тёрка три третьих места по итогам сезонов Формулы Дрифт, а также звание вице-чемпиона 2009 года. В сезоне-2023 Райан не побеждал и занял в общем зачёте седьмое место. Новым чемпионом в этом году стал Челси ДеНофа.