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Вышел трейлер последней в жизни джимханы Кена Блока

Вышел трейлер последней в жизни джимханы Кена Блока
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На YouTube-канале Hoonigan опубликован трейлер последней в жизни джимханы в исполнении американского пилота Кена Блока, который 2 января этого года разбился на снегоходе. Как сообщает команда, само выступление — оно получило название Electrikhana Two — было записано ранее в Лас-Вегасе.

Права на видео принадлежат Hoonigan. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hoonigan.

В видео Блок выполняет трюки за рулём Audi S1 Hoonitron — уникального электромобиля, созданного в дизайн-центре Audi в Ингольштадте как современная версия Audi Sport Quattro S1 E2 раллийной Группы B. Эту Quattro Блок называл одной из своих самых любимых машин.

В трейлере видно, что во время съёмок Блок проехал по дорогам общего пользования в Лас-Вегасе, заехал на стадион и побывал в доках. Electrikhana Two должна быть выпущена в декабре.

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