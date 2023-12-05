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«Организм не понимает, где находится». Расселл — о сложностях из-за календаря Ф-1

«Организм не понимает, где находится». Расселл — о сложностях из-за календаря Ф-1
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о календаре Формулы-1.

«Все в паддоке борются с постоянными сменами часовых поясов. Организм не понимает, где находится. Приходится питаться в разное время, в разных условиях, в разном климате. Организм не может разобраться. Я думаю, в следующем году могут начаться разговоры о необходимости введения регуляций для персонала с целью позволить ему не участвовать в каждой гонке. Полагаю, это было бы правильно. Не думаю, что для 4000 человек есть необходимость участвовать в 24 гонках за сезон, особенно если принимать во внимание вопрос географии», — приводит слова Расселла Crash.net.

Ранее Расселл высказался о перспективах своей команды в новом сезоне Формулы-1.

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