Расселл: перед нами серьёзная задача — догнать самую доминирующую машину в истории Ф-1

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о перспективах своей команды в новом сезоне Формулы-1.

«Я думаю, что перед нами стоит самая серьёзная задача. Мы все пытаемся догнать самую доминирующую машину в истории Формулы-1. Это непростая задача, и нам всем придётся собраться вместе, по-настоящему сконцентрироваться, по-настоящему вложить в работу все свои силы, и время покажет, чего мы добьёмся.

Думаю, что мы вступаем в эту зиму в гораздо лучшем состоянии, чем были 12 месяцев назад или два года назад. Поэтому мы надеемся, что ничто не помешает нам. Но, как я уже сказал, только время покажет.

Это был сезон, в котором мы временами демонстрировали отличную скорость, но так и не достигли тех результатов, которых, по моему мнению, заслуживали. Поэтому нам определённо нужно попытаться понять, почему так получилось.

Во многих моментах было упущено огромное количество возможностей. Этот сезон не был гладким для нас. Но я думаю, что, когда всё идёт своим чередом, когда всё работает и получается, удача чаще будет на вашей стороне.

Но когда ты уступаешь, тебе, как правило, не везёт. Я не из тех, кто верит в удачу. Я думаю, ты сам создаёшь свою удачу. Так что нам просто нужно быть быстрее. И тогда госпожа удача будет с нами», — приводит слова Расселла Racingnews365.