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Хаккинен раскрыл своё требование, если бы в его время сезон Ф-1 состоял из 24 Гран-при

Хаккинен раскрыл своё требование, если бы в его время сезон Ф-1 состоял из 24 Гран-при
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Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями по поводу расширения календаря «Королевских гонок». В следующем сезоне в рамках чемпионата впервые в его истории будет проведено 24 этапа. По словам финна, если бы в его время календарь состоял из 24 Гран-при, он спросил бы о гарантиях, чтобы быть уверенным, что здоровью пилотов и персонала ничего не будет угрожать.

«Помимо компенсации, я бы спросил, что можно сделать, чтобы гарантировать, что люди отработают на необходимом уровне, и каждый мог выполнять свою работу без ошибок. Речь идёт о спорте со сверхвысокими скоростями, и совершать ошибки здесь просто нельзя», — приводит слова Хаккинена F1i.

Ранее критически о расширении календаря высказался пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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