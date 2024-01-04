«Было время, когда мой мозг не принимал тело». Кубица – о тяжёлой аварии

Польский гонщик Роберт Кубица рассказал, что чувствовал после того, как попал в серьёзную аварию перед началом сезона-2011.

«Было время, когда мой мозг не принимал моё тело. Я вставал ночью и понимал, что правая часть тела не принадлежит мне. Я чувствовал, что она не моя. Честно говоря, даже сейчас мне трудно об этом говорить. Были моменты, когда я хотел бы, чтобы у меня не было этой правой части. Очень плохие мысли.

Мне помог пилотаж. Лишь за рулем я не думал обо всём. В итоге мой разум и мое тело привыкли ко мне сегодняшнему, а не к тому, кем я был раньше. Я уже не помню, каким я был до аварии.

Помню, что спустя довольно короткое время после инцидента я организовал тесты, о которых мало кто знал. В то время я едва ходил. Когда я оказался за рулем, то почувствовал, что нахожусь в тоннеле. Все шло идеально, меня не тревожили ограничения. Те два круга оказались такими же полезными, как пять месяцев реабилитации, пилотирование стало лучшим психологическим лекарством для меня», – приводит слова Кубицы Przeglad Sportowy.

Напомним, что Кубица готовился к новому сезону Формулы-1, принимая участие в Ралли. На 5-м километре спецучастка машину Кубицы занесло, она столкнулась с рельсом безопасности, который отсоединился и пробил автомобиль насквозь. Врачи выявили у пилота множественные переломы правой руки, кисти и ноги.