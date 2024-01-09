Джордан: Михаэль Шумахер не хотел, чтоб «Феррари» взяла титул с другим пилотом, кроме него

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился мыслями о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Михаэле Шумахере, высказав уверенность, что он был трудным товарищем по команде. Джордан вспомнил сезон Формулы-1 1999 года, титул в котором завоевал финн Мика Хаккинен.

«Михаэль сказал всем, что возвращается, чтобы помочь Эдди Ирвайну выиграть чемпионат. Но он этого не сделал. Он не хотел, чтобы «Феррари» выиграла чемпионат с другим пилотом, кроме него. Я так думаю, и так же думает Ирвайн. Михаэль был непростым товарищем по команде. И мне действительно жаль, что приходится говорить это», — приводит слова Джордана Racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Formula For Success.