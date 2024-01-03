Как начинался культовый союз Шумахера и «Феррари». Михаэль сразу же отругал будущего босса

3 января каждого года – в день рождения Михаэля Шумахера – принято вспоминать какую-нибудь историю из жизни Красного Барона. Сегодня мы поведаем о том, как зарождался культовый альянс Шумахера и «Феррари». Переносимся мысленно в ноябрь 1995-го – на первые тесты Михаэля в «Скудерии».

Почему Шумахер решился променять чемпионский «Бенеттон» на кризисную «Феррари»

История Формулы-1 знает несколько случаев, когда действующий чемпион в межсезонье покидал команду, с которой взял титул. Кто-то, как Деймон Хилл, банально оказался не нужен своему работодателю, кто-то, как Ники Лауда, уходил из-за испортившихся отношений с руководством, ну а Михаэль Шумахер при смене команды руководствовался дальнейшими перспективами.

Переговоры между немецким пилотом и «Феррари» начались в 1995 году в рамках затеянной Жаном Тодтом перестройки: «красные» нуждались в пилоте, который на долгие годы вперёд станет лидером команды, – Шумахер идеально подходил на эту роль.

Что же до Михаэля, то для него «Феррари» также представляла собой вполне перспективную историю. Вроде бы спорное утверждение, ведь к 1995 году немец уже взял один титул с «Бенеттоном» и уверенно шёл ко второму, в то время как «Скудерия» в лучшем случае претендовала на звание третьей силы пелотона, да и вообще пребывала в стадии затяжного кризиса: две победы за последние пять лет, 16 лет без титулов в личной зачёте тому подтверждение.

Впрочем, Михаэль как человек проницательный прекрасно понимал, что чемпионские амбиции «Бенеттона» – явление временное, в то время как «Феррари», хоть и находилась на тот момент не в лучшем состоянии, но всё же обладала достаточными ресурсами для скорого возвращения на Олимп.

Одна из величайших побед Шумахера в «Бенеттоне» и вообще в карьере: Лучшая гонка Шумахера: как это было

Первые слухи о возможном переходе Шумахера в «Скудерию» поползли ещё летом 1995-го – можно сказать, это была главная тема для обсуждения в паддоке. В то время, пока Жан Тодт пытался переманить действующего чемпиона в свою команду, Флавио Бриаторе через прессу делал намёки касательно вероятного сменщика Михаэля в «Бенеттоне»: «Если Шумахер решит покинуть нашу команду, мы продолжим выигрывать гонки с другим пилотом. Алези – гонщик, который мне очень нравится».

Ещё одной стороной в этой трансферной эпопее стал «Мальборо». Титульный спонсор «Феррари» должен был покрыть зарплату Шумахера по первому контракту с новой командой. К счастью для «красных», табачники не поскупились на сумасшедшие по тем временам (по нынешним, кстати, тоже) $ 60 млн., которые немецкий пилот должен был получить за первые два года выступлений за «Скудерию». И вот в Маранелло официально объявили о подписании контракта с Михаэлем Шумахером. Так начиналась история.

Уже на тестах Михаэль заставил команду быть профессиональнее

Волнительные переговоры с «Феррари», от которых зависела дальнейшая карьера, нисколько не повлияли на чемпионскую дуэль Шумахера с Деймоном Хиллом. Действующий чемпион спокойно защитил титул, а уже через четыре дня после финального этапа Михаэль впервые сел за руль болида «Феррари» на частном автодроме «красных» во Фьорано – новобранец «красных» испытывал болид 412 T2, который «Скудерия» использовала в минувшем сезоне.

Во Фьорано Шумахера ожидала совсем уж короткая тестовая программа. Полноценное знакомство Михаэля с техникой «Феррари» состоялось уже на постсезонных тестах на португальском автодроме «Эшторил», куда он отправился спустя пять дней после испытаний в Италии.

Михаэль Шумахер на тестах в Эшториле Фото: Stephan/ullstein bild via Getty Images

Коллективные тесты после окончания сезона – обыденное дело, но именно тогда – в ноябре 1995-го – оно вдруг приобрело особое значение. Как-никак главный гонщик современности должен был впервые показаться на публике в составе культовой команды Ф-1.

Ажиотаж ощущался на всех уровнях. К примеру, «Мальборо» организовал трансфер немецких журналистов в Португалию, чтобы они во всех деталях осветили первые рабочие дни своего соотечественника в новой команде. Местные болельщики также проявили интерес к данному мероприятию, ежедневно посещая гоночный трек (тесты длились три дня). Что интересно, далеко не все зрители одобряли выбор «Феррари» в пользу Шумахера. На трибунах можно было заметить плакаты в поддержку «изгнанного» из Маранелло Жана Алези.

Большое значение тем тестам придавал и сам Михаэль. Как нельзя лучше настрой Шумахера передали истории Маттиа Бинотто, который в 1995 году трудился в «Феррари» в моторном отделе:

«Мы прибыли на трассу в 8:30 утра, а Михаэль уже был там, сидел на ступеньках моторхоума и показывал на часы. Он сказал нам, что каждое утро в восемь часов мы должны проводить совещание, обсуждать программу и решать, что делать, чтобы добиться максимального результата. Это сильно отличалось от того, что было раньше, не в обиду Жану Алези и Герхарду Бергеру».

После таких историй становится понятно, почему Жан Тодт решил строить команду именно вокруг Шумахера. Такого человека явно не хватало пытающейся усмирить внутренний хаос «Феррари».

Жан Тодт и Михаэль Шумахер Фото: Claire Mackintosh/EMPICS via Getty Images

Стартовый отрезок тестов немного разочаровал Михаэля. Что уж говорить о 412 T – это не чемпионский «Бенеттон». Впрочем, уже к концу первого дня заездов Шумахер изменил своё мнение о красном болиде. Над Эшторилом зарядил дождь – сильные стороны «Феррари» раскрылись именно на мокрой трассе. По словам Михаэля, 412 T стал лучшей машиной, которой он когда-либо управлял в условиях дождя. Именно с точки зрения поведения на мокрой трассе болид «Феррари» был на голову выше чемпионского «Бенеттона», который в дождь вёл себя крайне нестабильно.

Другим моментом, испортившим впечатления от тестов, стали бесконечные проблемы с моторами. В Эшторил «Феррари» привезла три двигателя V10, на которые «красные» должны были перейти с V12 – по разным причинам каждый из них вышел из строя за три дня тестов. Ладно хоть в «Скудерии» знали, как исправить данную проблему (по словам Михаэля).

Общее впечатление от работы с новой командой у Шумахера было скорее обнадёживающим: «Я не могу сказать, сколько гонок я мог бы выиграть, если бы был в «Феррари» в этом году, но эта машина очень, очень хороша».

Михаэль не знал, сколько побед он одержал бы, выступая за «Скудерию» в 1995-м, как и не знал, что ему суждено выиграть 72 гонки и пять титулов за рулём красного болида. Это было только начало великого сотрудничества Шумахера и «Феррари».