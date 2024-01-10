Автодром «Игора Драйв» примет соревнования по зимнему дрифту

27-28 января на ледовой трассе автодрома состоится 1-й этап Igora Drive Ice Drift – ежегодных соревнования по зимнему дрифту. Всего в сезоне 2024 года планируется три этапа.

Зимний дрифт на «Игора Драйв» традиционно собирает большое количество участников и зрителей. Для спортсменов это лучшее время отточить свои навыки управления автомобилем на специально подготовленной ледовой трассе, ведь погода способствует манёврам и уходить в заносы гораздо проще. А для болельщиков – это захватывающий праздник спорта и возможность насладиться атмосферой зрелищных зимних гонок.

В квалификационных заездах пилотам предстоит максимально точно выполнить судейское задание, чтобы получить высокие баллы за стиль, угол заноса и траекторию. Оценивается также самоотдача пилота, контроль и плавность при движении автомобиля вокруг своей оси. Парные заезды — самый эмоциональный этап соревнований, когда одному дрифтеру нужно проехать по судейскому заданию, а второму синхронно повторить его действия, максимально приблизившись к сопернику, а после – поменяться ролями.

Для зрителей доступны билеты двух категорий: «Стандарт» и «Комфорт».

Билеты категории «Стандарт» действительны в течение гоночного уикенда и предоставляют возможность посмотреть заезды с открытой трибуны со свободной рассадкой.

Билеты категории «Комфорт» доступны на каждый день соревнований в субботу и воскресенье. Обладатели билетов этой категории могут посмотреть заезды с панорамной террасы Ралли Мото Центра или, при желании, с отрытой трибуны. *В стоимость билета входит кофе-брейк и памятный набор*.

Дети до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно. Для детей старше 7 лет необходимо приобрести отдельный билет.

Дополнительную информации об автодроме «Игора Драйв», а также о мероприятиях и услугах можно найти на сайте.