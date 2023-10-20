Алексей Титов: по сравнению с Сочи «Игора Драйв» — это совершенно другие впечатления

Генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов сравнил трассу «Игора Драйв» с «Сочи Автодромом».

«Мировой опыт показывает, что нахождение автодрома за чертой города не является чем-то критичным. У всех это работает достаточно спокойно, без надрыва. Да, по сравнению с Сочи ситуация другая, но зачем тут сравнивать? На «Игора Драйв» вы получаете историю, которая на порядок лучше, выше, интереснее, многофункциональнее. Я уж не говорю про спортивную составляющую — здесь совершенно другие впечатления. Пилоты просто верещат, что от последних двух секторов у них захватывает дух.

Я считаю, реконструкция финального сектора получилась вдвойне удачной. Она дарит возможности и для спорта, и для зрителей. В рамках работы «Росгонок» с «Игора Драйв» следующий этап — загружать эту часть автодрома. Пока мы стараемся не «размазывать» зрителей по всему нашему большому объекту, но мы будем обязательно работать с южным продлением трассы, потому что оттуда открывается потрясающий вид: пол-автодрома видно! Не знаю, где ещё в мире есть трассы с таким обзором. Ты видишь выход из 12-го поворота, а дальше с определённой точки можно увидеть даже стартовую прямую и первый поворот», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.