Глава «Астон Мартин»: Алонсо понимает, что мы никогда не будем сомневаться в его действиях

Глава «Астон Мартин» Майк Крак рассказал об отношениях с опытным испанским пилотом команды Фернандо Алонсо.

«Мы все видим, как много Фернандо даёт нашей команде. Когда у вас есть пилот такого высокого уровня и с такой мотивацией, который почти всегда попадает в третий сегмент квалификации, вы уже не спрашиваете себя, может ли наша машина ехать быстрее.

Это здорово для команды, это укрепляет доверие всех членов команды к гонщику и наоборот, и гонщики тоже это отлично чувствуют. Гонщиков можно сравнить с очень чувствительными датчиками, потому что они улавливают малейшие изменения в команде.

Я думаю, что Фернандо комфортно находиться в «Астон Мартин», потому что он чувствует наше доверие и поддержку, он понимает, что никто и никогда не будет сомневаться в нём и в его действиях, и это работает в обе стороны», – приводит слова Крака Speedcafe.