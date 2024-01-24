Майк Крак рассказал, какое влияние Фернандо Алонсо оказал на «Астон Мартин»

Глава «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, как испанский пилот команды Фернандо Алонсо повлиял на коллектив.

«У нас был гонщик, по которому можно было подумать, что это его первый сезон. Он был полон энергии, подгонял не только нас, но и себя. Он действительно подавал пример, будучи первым в офисе. Приходишь утром, а он уже сидит там. Он в шутку говорит: «Добрый день, ребята».

Этот пример повлиял на команду, подтолкнул её, и сейчас мы имеем гораздо лучшую команду, чем 12 месяцев назад. Конечно, это заслуга и других, не только Фернандо, но благодаря этому мы стали гораздо лучше, чем были бы, если бы его здесь не было», — приводит слова Крака Speedcafe.

Напомним, в общем зачёте пилотов Формулы-1 по итогам завершившегося сезона-2023 42-летний Алонсо оказался на четвёртом месте, набрав 206 баллов.