Кубица — о несостоявшемся переходе в «Феррари»: я мог обыграть Алонсо на одинаковом болиде

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица выразил сожаления о несостоявшемся переходе в «Феррари» в 2012 году, где его партнёром по команде должен был стать Фернандо Алонсо. Напомним, Кубица получил серьёзную травму в начале 2011 года и вернулся в Формулу-1 лишь в 2019 году.

«Я всегда уважительно относился к Фернандо Алонсо и по-прежнему очень его уважаю. Во время совместных выступлений в Формуле-1 такое отношение было взаимным. Мы часто слышим, что напарник – главный соперник любого гонщика, которого нужно опередить в первую очередь. Не думаю, что я не смог бы обыграть Фернандо на одинаковой машине, я с радостью принял бы такой вызов. Мой план на будущее был именно таким: в 2012 году я должен был перейти в «Феррари» и стать партнёром по команде Алонсо. Но я попал в аварию, и этого не произошло.

Конечно, был риск, что наши отношения могли бы испортиться, но я считаю, что вместе мы могли бы добиться многого. У нас с Фернандо похожий взгляд на многие вещи, а когда гонщики ладят между собой, команда всегда выигрывает от этого», – приводит слова Кубицы La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Кубица проведёт сезон-2024 в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse и будет выступать в одном экипаже с Робертом Шварцманом.