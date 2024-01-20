Кубица назвал две нереализованных цели в Ф-1 и сравнил их с «открытой раной»

Польский гонщик Роберт Кубица, который проведёт сезон-2024 в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse, поблагодарил «Феррари» за предоставленную возможность и рассказал о нереализованных целях в Формуле-1.

«На мой взгляд, возможность находиться за рулём машины «Феррари» не сравнится с выступлениями за любую другую команду или бренд. В прошлом я неоднократно пытался найти способ оказаться в «Феррари».

Когда я был пилотом Формулы-1, у меня было всего две основных цели: стать чемпионом мира и попасть в команду «Феррари». К сожалению, этого не произошло, моя жизнь пошла по другому пути. Я признаю, что эта рана остаётся открытой, боль так и не прошла. Но теперь я смотрю на эту новую возможность как на вызов и благодарен за неё», – приводит слова Кубицы La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Кубица будет выступать в гонках на выносливость в одном экипаже с Робертом Шварцманом.