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Источник: Барселона близка к продлению контракта с Формулой-1

Источник: Барселона близка к продлению контракта с Формулой-1
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Автодром «Каталунья» продолжит сотрудничество с Формулой-1. Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, с 2026 года этап Формулы-1 в Барселоне будет проходить под названием Гран-при Европы. Руководство Ф-1 и автодром «Каталунья» уладили детали нового соглашения. Продление контракта с трассой является практически решённым вопросом. Отмечается, что на переговоры сторон повлиял тот факт, что в Каталонии планируется масштабная реконструкция стоимостью порядка € 50 млн, которая превратит местный автодром в лучшую трассу Европы.

Ранее стало известно, что Формула-1 объявила, что с сезона 2026 года Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде. Как следует из пресс-релиза «Королевских гонок», соглашение было заключено сроком на 10 лет – по 2035 год.

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