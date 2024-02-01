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В Petronas сделали категоричное заявление после новости о цели вернуть ГП Ф-1 в Малайзию

В Petronas сделали категоричное заявление после новости о цели вернуть ГП Ф-1 в Малайзию
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Государственная нефтяная компания Малайзии Petronas опровергла недавнюю новость о стремлении страны вернуться в календарь Формулы-1. Ранее агентство Reuters, ссылаясь на сразу несколько источников, сообщало, что Petronas якобы надеется вернуть Гран-при Формулы-1 в Малайзию с 2026 года.

«Мы хотели бы подтвердить, что нами не велось никаких обсуждений относительно возвращения этого вида спорта на международную трассу «Сепанг», — говорится в сообщении Petronas.

Гран-при Малайзии присутствовал в календаре Формулы-1 в период с 1999 по 2017 год. Формула-1 ушла из страны из-за снижения продаж билетов и роста затрат на проведение мероприятия. Заезды проходили на трассе «Сепанг».

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