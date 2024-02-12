Крак заявил, что «Астон Мартин» намеревается выиграть гонку в 2024 году

Глава «Астон Мартин» Майк Крак, комментируя презентацию нового болида AMR24, высказался о целях на предстоящий сезон.

«Мы гордимся представлением AMR24. Это результат огромных усилий всей команды в нашем новом кампусе, который позволил сделать ещё один шаг вперёд в 2024 году.

С момента последней гонки в 2023 году все были сосредоточены на улучшении по всем фронтам, концентрируя усилия на том, что действительно имеет значение. Практически каждая деталь машины была доработана с учётом наших сильных сторон и опыта предыдущих выступлений.

2023 год был для нас лучшим, и наша цель в этом сезоне – регулярно набирать очки, оказываться на подиуме и побороться за первую победу», — приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».