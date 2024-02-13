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Глава «Астон Мартин»: мы постараемся сохранить обоих наших пилотов на 2025 год

Глава «Астон Мартин»: мы постараемся сохранить обоих наших пилотов на 2025 год
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о видении команды в связи с будущим собственных пилотов Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо.

«У нас есть два отличных гонщика. Они настолько глубоко интегрированы в команду, что мы делаем всё возможное, чтобы их сохранить.

Как я уже говорил, сезон глупостей находится в самом разгаре. Но мы уверены, что сможем добиться того, чего хотим — продолжать работу с нашими гонщиками и в 2025 году, и в будущем», — приводит слова Крака Motorsport Week

Как сообщает источник, схожие идеи озвучил и технический директор команды Дэн Фэллоуз.

«Я думаю, нам повезло с нашими обоими гонщиками, они всегда дают обратную связь и очень понятно доносят нам то, что нужно улучшить в болиде», — заявил Фэллоуз.

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