Глава «Астон Мартин»: мы постараемся сохранить обоих наших пилотов на 2025 год

Глава «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о видении команды в связи с будущим собственных пилотов Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо.

«У нас есть два отличных гонщика. Они настолько глубоко интегрированы в команду, что мы делаем всё возможное, чтобы их сохранить.

Как я уже говорил, сезон глупостей находится в самом разгаре. Но мы уверены, что сможем добиться того, чего хотим — продолжать работу с нашими гонщиками и в 2025 году, и в будущем», — приводит слова Крака Motorsport Week

Как сообщает источник, схожие идеи озвучил и технический директор команды Дэн Фэллоуз.

«Я думаю, нам повезло с нашими обоими гонщиками, они всегда дают обратную связь и очень понятно доносят нам то, что нужно улучшить в болиде», — заявил Фэллоуз.