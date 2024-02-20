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Перес не согласен с Алонсо касаемо возможного расширения предсезонных тестов

Перес не согласен с Алонсо касаемо возможного расширения предсезонных тестов
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес отреагировал на слова гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Ранее испанец высказался о необходимости расширения предсезонных тестов.

«Времени нет. У нас 24 гонки. Календарь и так жесткий, так что времени для большего количества тестов нет. Гонок слишком много. Мы знаем, что гонок слишком много. Календарь жесткий для всех тех, кто участвует в Ф-1. Поэтому важно сохранять уровень энергии, насколько возможно», – приводит слова Переса RaceFans.

Напомним, с 21 по 23 февраля пилоты Формулы-1 проведут заезды в Бахрейне,

В прошлом сезоне мексиканец Серхио Перес занял второе место в личном зачёте чемпионата, при этом уступил без малого триста очков своему напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

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