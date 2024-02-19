Перес отреагировал на то, что «Ред Булл» не стал плавно менять машину 2023 года

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался об изменении внешнего вида новой машины команды, получившей название RB20 и вызвавшей неоднозначную реакцию у общественности.
Часть обозревателей сочла, что новая машина «Ред Булл» воплощает в себе идеи, ранее использованные «Мерседесом».
«Это просто демонстрирует голод, который есть у команды. В прошлом году у нас была такая доминирующая машина, поэтому представить, что мы так сильно изменим концепцию, было трудно. Я считаю, что это действительно смело со стороны «Ред Булл», — приводит слова Переса Motorsport.
Напомним, по итогам прошлого сезона команда «Ред Булл» завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22 и более чем на 400 очков опередив занявший второе место «Мерседес». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл чемпионат в личном зачёте, а Серхио Перес стал вице-чемпионом.