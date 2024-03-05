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После Гран-при Бахрейна в Формуле-1 установлен новый рекорд

После Гран-при Бахрейна в Формуле-1 установлен новый рекорд
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Первая гонка сезона Формулы-1 2024 года стала 17-й, когда каждая машина, вышедшая на старт, финишировала. То же самое случилось в заключительной гонке прошлого сезона. Таким образом, в двух гонках, идущих друг за другом, впервые в истории чемпионата мира до финиша добрались все болиды.

Отметим также, что в 2021 году таких гонок, когда до финиша доезжали все машины, было три, в 2022-м – лишь одна. Ещё три — в прошлом году.

Напомним, следующий этап Формулы-1 сезона 2024 года, Гран-при Саудовской Аравии, состоится с 7 по 9 марта. Победу в первом этапе «Королевских гонок», Гран-при Бахрейна, одержал 26-летний голландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

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