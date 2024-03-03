Есть ли шанс у соперников «Ред Булл» и ударит ли по команде скандал с Хорнером? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1, который вновь выиграл Макс Ферстаппен.

Ждёт ли нас такой же разгромный сезон, как в прошлом году?

За первые девять кругов Макс «привёз» второму месту шесть с половиной секунд. За оставшиеся 48 — порядка 15. При этом резина у него не уходила, а после гонки он выглядел, будто сходил в магазин. У него запасище! Для него этот сезон – буквально прогулка по парку. Должно случиться чудо, чтобы вышло иначе. На одном круге в квалификации могут быть сюрпризы от «Феррари», а вот в гоночном темпе они на разных планетах.

Кто станет ближайшим преследователем «Ред Булл» и конкретно Макса?

За второе место, думаю, будет интересная борьба «Мерседеса» и «Феррари». А если прогресс «Макларена» будет, как в прошлом году, то и они, конечно, включатся. Пока второе место за Пересом.

Какая команда больше всего удивила на старте сезона, а какая — разочаровала?

Удивил «Ред Булл», потому что это игра в одни ворота. Разрыв стал ещё больше. Разочаровала всех «Альпин», конечно. Меня лично ещё и «Макларен» расстроил. Думал, что они будут на втором-третьем местах по скорости. Но они пока что явно позади «Мерседеса» и «Феррари».

Как можете объяснить столь жуткий провал «Альпин»?

Честно, без понятия. Это сюрприз для всех, что можно так бездарно провести зиму!

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Сайнс жёстко боролся с Леклером — ждать ли проблем внутри «Феррари» на фоне ухода Карлоса?

А почему бы им не бороться на первом этапе сезона? Были близко, но не жёстко. За чемпионат им не светит бороться, так что почему нет. Не думаю, что будут проблемы внутри команды.

Кто виноват в тройном инциденте на старте?

Мне показалось, что Хюлькенберг просто не рассчитал — легонько же коснулся совсем. Но получилось ювелирно точно: носом в колесо. Если бы потом краем крыла не зацепил, то вышел бы сухим из воды.

Может ли по «Ред Булл» ударить скандал с Хорнером?

На результатах это никак не скажется. Пока есть Ньюи и хороший мотор, проблем у «Ред Булл» не будет.

Как оцените разборки в «РБ» с участием Цуноды?

Насколько я понял из интервью Дэна после гонки, вариант с обменом позициями рассматривали ещё до гонки. Тогда я удивлён поведением Юки. По сути разницы нет, 12-й ты или 15-й. Ну какая разница? Ты же вне очков.

Имеет ли право профессиональный гонщик так себя вести после финиша?

Было без контактов — необходимый минимум соблюдён. Да, некрасиво, но не какое-то безумие.

«Астон Мартин» начал сезон пятым по уровню, «Мерседес» — не сильно лучше. Захочет ли Алонсо продолжать карьеру при таких раскладах?

Только ему это известно. Моё мнение на этот счёт известно… Он много раз говорил, что будет гоняться, пока тело не скажет «нет». Но, думаю, он понимает, что чемпионской машины на горизонте не видно.