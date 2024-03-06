Кристиан Хорнер примет участие в официальной пресс-конференции ФИА в Джидде

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер примет участие в официальной пресс-конференции ФИА перед Гран-при Саудовской Аравии в Джидде.

В пресс-конференции руководителей команд, которая состоится в четверг, 7 марта, помимо Кристиана Хорнера примут участие Бруно Фамен (руководитель команды «Альпин». — Прим. «Чемпионата»), Майк Крак (руководитель команды «Астон Мартин». — Прим. «Чемпионата») и Джеймс Ваулз (руководитель команды «Уильямс». — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, Кристиан Хорнер не присутствовал на пресс-конференции руководителей команд Формулы-1 перед Гран-при Бахрейна. Это был первый случай за как минимум последние 10 лет, когда руководитель команды-чемпиона Формулы-1 не принимал участие в первой пресс-конференции сезона. На тот момент ещё продолжалось внутреннее расследование «Ред Булл» в отношении Хорнера, обвинявшегося одной из сотрудниц австрийской команды в неподобающем поведении. Впоследствии «Ред Булл» оправдал 50-летнего англичанина.