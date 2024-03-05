Макс Ферстаппен советовал президенту ФИА начать отдельное расследование по Хорнеру

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен советовал президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему начать новое, отдельное расследование в отношении своего руководителя Кристиана Хорнера. Об этом сообщает британское ВВС.

Позавчера, 3 марта, появились сообщения, что президент ФИА бен Сулайем лично попросил трёхкратного чемпиона мира Ферстаппена публично поддержать Кристиана Хорнера на фоне бушующего скандала.

Однако, как сейчас сообщает ВВС, Макс Ферстаппен не просто проигнорировал наставление Бен Сулайема, но напротив, посоветовал Федерации в ответ начать своё расследование в адрес Хорнера. Напомним, проведённое ранее расследование проводилось командой «Ред Булл» и являлось по сути её внутренним делом.

Теперь же расследования грозят самому бен Сулайему – одно за якобы вмешательство в судейские дела на прошлогоднем Гран-при Саудовской Аравии, а второе – за якобы препятствие в организации гонки в Лас-Вегасе.