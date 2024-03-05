Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен советовал президенту ФИА начать отдельное расследование по Хорнеру

Макс Ферстаппен советовал президенту ФИА начать отдельное расследование по Хорнеру
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен советовал президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему начать новое, отдельное расследование в отношении своего руководителя Кристиана Хорнера. Об этом сообщает британское ВВС.

Позавчера, 3 марта, появились сообщения, что президент ФИА бен Сулайем лично попросил трёхкратного чемпиона мира Ферстаппена публично поддержать Кристиана Хорнера на фоне бушующего скандала.

Однако, как сейчас сообщает ВВС, Макс Ферстаппен не просто проигнорировал наставление Бен Сулайема, но напротив, посоветовал Федерации в ответ начать своё расследование в адрес Хорнера. Напомним, проведённое ранее расследование проводилось командой «Ред Булл» и являлось по сути её внутренним делом.

Теперь же расследования грозят самому бен Сулайему – одно за якобы вмешательство в судейские дела на прошлогоднем Гран-при Саудовской Аравии, а второе – за якобы препятствие в организации гонки в Лас-Вегасе.

Материалы по теме
BBC: глава ФИА попал под следствие из-за возможного вмешательства в итоги Гран-при Ф-1
De Telegraaf: глава ФИА просил Ферстаппена публично поддержать Хорнера из-за скандала
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android